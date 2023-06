EU-Pläne Geldabheben soll einfacher werden

Menschen in der EU sollen künftig einfacher an Bargeld kommen – gleichzeitig sollen Online-Zahlungen sicherer werden. Das sehen am Mittwoch in Brüssel vorgelegte Vorschläge der EU-Kommission vor. Sie will etwa, dass Einzelhändler Scheine und Münzen ausgeben können, ohne dass Verbraucher etwas kaufen.