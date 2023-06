Mit 660.000 Leserinnen ist das Kundenmagazin „Gold“ von Netto Marken-Discount das reichweitenstärkste Kundenmagazin in der Kategorie „Monatliche Frauenzeitschriften“. Dies bestätigen die Zahlen der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) 2023.

Bereits zum vierten Mal erscheint die „Gold“ im AWA-Ranking und positioniert sich erneut als Reichweitensieger unter allen monatlichen Frauenzeitschriften.

Die AWA ist eine der führenden Markt-Media-Studien in Deutschland. Sie ermittelt auf breiter statistischer Basis Einstellungen, Konsumgewohnheiten und Mediennutzung der Bevölkerung in Deutschland.

Das Netto-Kundenmagazin erscheint monatlich mit einer Auflage von 174.277 Exemplaren (IVW 1/2023). Es ist bundesweit in mehr als 4.300 Netto-Filialen zu einem Preis von 66 Cent erhältlich. Produziert und vertrieben wird es von der Edeka Media GmbH.