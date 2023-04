Die industriellen Hersteller von Speiseeis haben im Jahr 2022 in Deutschland 553,3 Millionen Liter Speiseeis abgesetzt. Damit wurde ein Mengenzuwachs von 2,5 Prozent gegenüber Vorjahr erreicht.

Deutlicher stieg vor diesem Hintergrund der Umsatz mit Speiseis im Jahr 2022 gegenüber Vorjahr: um 13,4 Prozent auf 2,65 Milliarden Euro (2021: 2,32 Milliarden Euro). Hauptursache für das Absatzwachstum waren nach Angaben des Eis Info Service des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (E.I.S.) die warmen und trockenen Sommermonate Juli und August 2022. Zudem hätten sonnenreiche Hochdruckphasen im Oktober und November den Sommer und damit das Eis-Vergnügen bis in den Spätherbst verlängert. Die gestiegenen Kosten für Rohwaren, Energie, Verpackungs- und Logistikkosten hätten einen Anstieg der Verbraucherpreise auch beim Speiseeis zur Folge gehabt. Deshalb habe sich der Umsatz von Speiseeis stärker als der Absatz entwickelt. Der Pro-Kopf-Verbrauch stieg gegenüber 2021 mit 8,1 Litern dabei nur um 0,2 Prozent an.

Besonders stark gestiegen ist im Jahr 2022 der Außer-Haus-Verkauf von Speiseeis. Der Absatz von Speiseeis der Markeneishersteller in der Gastronomie (Restaurants, Cafés, Biergärten) ist um 42,5 Prozent gewachsen der Absatz von Klein-Eisen wie beispielsweise Eis am Stiel, Eis-Riegel oder Sandwich-Eis an Tankstellen, Flughäfen, Bahnhöfen, Kiosken, Schwimmbädern, Freizeitparks hat um 17,8 Prozent zugelegt. Hier habe sich vor allem eine Normalisierung des Verzehrverhaltens nach dem Wegfall der pandemiebedingten Einschränkungen bemerkbar gemacht, urteilt der E.I.S..

Allerdings liegt der Außer-Haus-Verkauf von Speiseeis (Kleineise und Gastronomie) mit 51,6 Millionen Liter noch immer erheblich unter dem Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019 (67,8 Mio. Liter). Mit 501,7 Millionen Litern verzehren die Deutschen den mit Abstand größten Teil des Speiseeises aber zu Hause, im Garten oder auf dem Balkon. Dabei liegen die Haushalts-/Familien-Packungen mit 256,4 Millionen Litern weiter vor den Multipackungen mit 245,3 Millionen Litern.