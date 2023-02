Mit dem ersten eigenen wasserstoffbetriebenen Lkw geht Rewe einen Schritt in Richtung Klimaneutralität. Das Fahrzeug ist Teil eines Unternehmensprojektes zu alternativen Antrieben im Lieferverkehr. Die Rewe Group hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 auf Unternehmensebene klimaneutral zu sein.

Ende Januar rollt der neue Wasserstoff-Brennzellen-LKW Hyundai Xcient Fuel Cell das erste Mal vom Gelände des Logistikzentrums der Rewe-Region West in Köln-Langel. Damit geht das Unternehmen den nächsten Schritt in einen emissionsarmen Güterverkehr, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn nach Hochrechnungen des Unternehmens können alleinig durch den Einzeleinsatz des neuen Lkw pro Jahr etwa 58.000 Kilogramm CO2 im Vergleich zu einem herkömmlichen Diesel-Lkw eingespart werden.

Das Fahrzeug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 27 Tonnen, 18 Europaletten-Stellplätze und eine Reichweite von rund 400 Kilometern. Mit der zugehörigen Kühlzelle kann es wie ein konventioneller Lkw eingesetzt werden und auch kühl- oder tiefkühlpflichtige Produkte ausliefern. Betankt wird der H2-LKW mit grün produziertem Wasserstoff und ist so 100 Prozent emissionsfrei unterwegs. Der Verbrauch liegt bei etwa 8 Kilogramm Wasserstoff pro 100 km, die Betankung erfolgt an den nahe liegenden H2-Tankstellen. Eine Vollbetankung (32 Kilogramm Wasserstoff) dauert rund 11 Minuten.