Kayser wird die Geschäftseinheit Valora Food Service Deutschland in den Formaten Backwerk, Back-Factory und Ditsch leiten. Seine Karriere begann er 2008 bei HSBC in Düsseldorf und London. Vor seiner Arbeit bei Valora war er bei Yum! Brands tätig, wo er die letzten zwei Jahre die Expansion der KFC-Restaurants in der DACH-Region und Dänemark vorantrieb und seit 2021 als General Manager das operative Geschäft von KFC in diesen Märkten führte. In der Rewe Gruppe hatte er von 2015 bis 2020 verschiedene Managementpositionen in Deutschland und Österreich inne und verantwortete dort unter anderem Strategie, Finanzen und Expansion von Penny in Österreich.