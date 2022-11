Podcast Verpackungskreislauf : So wird's rund!

Beim Gang durch den Markt ist es nicht zu übersehen: Es hat sich viel getan in puncto Verpackung. Flüssigwaschmittel in Flaschen aus recycelten Kunststoffen, den sogenannten Rezyklaten, Pasta in Papier- statt Kunststoffverpackungen und Tomaten in Karton ohne Folie – um nur einige Beispiele zu nennen.