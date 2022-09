Am EnBW-Schnellladepark in Bispingen gibt es testweise einen neuen Service: einen vollautomatischen 24/7-Shop mit Lebensmitteln, die auf die Bedürfnisse von Ladepark-Nutzern ausgerichtet sind. Möglich macht dies eine Kooperation mit Rewe.

„Rewe ready“ bietet als Pilotshop ein breites Sortiment von mehr als 230 Produkten – Artikel für den Sofortverzehr sowie ausgewählte Waren für den täglichen Bedarf wie Joghurt, Eis und eine große Auswahl gekühlter Getränke sowie Brotaufstrich, Nudeln und Tiefkühlpizza. Konsumenten wählen die gewünschten Produkte über ein Touch-Display aus, bezahlen bargeldlos und erhalten anschließend ihre Waren über ein Förderband. Der Shopaufbau bietet die Möglichkeit, bis zu 500 Artikel anzubieten.

Die innovative Technologie des Shops ermöglicht einen schnellen und kontaktlosen Einkauf. Während ein E-Auto an den Schnellladestandorten, in Abhängigkeit seiner technischen Ausstattung, in 20 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite nachtankt, „können E-Autofahrer diese Zeit ab sofort nutzen, um mit einem Salat, einem Sandwich oder einem kühlen Getränk neue Energie zu tanken – und das 24 Stunden am Tag, an sieben Tagen in der Woche“, schreibt Rewe.

Während der Pilotphase wollen Rewe und EnBW testen, wie die Technologie und das Sortiment angenommen werden. Operativ wird das Pilotprojekt über die Rewe-Tochter Lekkerland verantwortet und gesteuert, bei der das Geschäftsfeld Convenience der Rewe Group gebündelt ist. Die Shop-Technologie hat das Unternehmen Latebird entwickelt.