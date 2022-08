Dieuwer van Staveren kam 2012 als Account Manager und E-Commerce-Spezialistin zu Friesland Campina in den Niederlanden. Dort arbeitete sie in den vergangenen Jahren in verschiedenen Führungspositionen unter anderem im Vertrieb, zuletzt seit Juni 2020 als Director Sales und Trade Marketing. Zuvor war van Staveren knapp vier Jahre in verschiedenen Positionen bei L'Oréal. Sie wird an Jan Kruise, Senior Vice President Consumer Dairy Europe bei Friesland Campina, berichten.

Guido Kühne scheidet zum 31. Dezember 2022 auf eigenen Wunsch als Managing Director für Friesland Campina in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) aus und wird sich – unter Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts – auf die Abwicklung des Verkaufs von Teilen des deutschen Verbrauchergeschäfts an die Unternehmensgruppe Theo Müller konzentrieren. Ebenfalls zum Jahresende das Unternehmen verlassen wird Vertriebsdirektorin Julia Demmer.