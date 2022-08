Rewe-Kunden können sich die Handzettel ihres Marktes ab sofort per Whatsapp auf ihr Handy schicken lassen. Das teilte das Handelsunternehmen jetzt mit, nachdem es vor Kurzem bereits angekündigt hatte, den gedruckten Handzettel bis zum Sommer 2023 einzustellen.

Handzettel Rewe sendet Werbung per Whatsapp

Dass sich der zum Facebook-Mutterkonzern Meta gehörende Chat-Dienst Whatsapp in Deutschland großer Beliebtheit und hoher Nutzungsraten quer durch alle Zielgruppen erfreut, mache ihn für die Kunden- und Angebotskommunikation interessant, hieß es. Vor dem bundesweiten Start hätten Tests gezeigt, dass ein digitaler Handzettel per Whatsapp auf großes Kundeninteresse stoße: Sowohl die Anmelderaten für den Service an sich, die Öffnungsraten als auch die Verweildauer beim digitalen Handzettel hätten dies belegt.

Claudia Studtmann, Meta Head of Retail in DACH, sagt: „Wir freuen uns, dass unser Partner Rewe der erste Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland ist, der Whatsapp Business Solutions nutzt, um seinen Print-Prospekt zu digitalisieren und neue und bestehende Kunden über einen ihrer bevorzugten Kommunikationskanäle zu erreichen.“

Den digitalen Handzettel zu kostenlos abonnieren, ist dabei leicht: Einfach die Webseite rewe.de/whatsapp aufrufen und dort der weiteren Anleitung folgen.