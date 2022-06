Am 1. Juni 1922 wurde Beiersdorf von einer GmbH in eine Aktiengesellschaft (AG) umgewandelt. Seit Gründung hat sich die Marktkapitalisierung der Beiersdorf AG auf über 24 Milliarden Euro gesteigert (Stand: Ende Mai 2022). Der Start in das Jubiläumsgeschäftsjahr verlief für die Beiersdorf AG trotz eines herausfordernden Marktumfelds sehr erfolgreich, teilt das Unternehmen mit. So lag der Konzernumsatz im ersten Quartal bei 2,2 Milliarden Euro und stieg damit laut Beiersdorf organisch um 10,3 Prozent. Weiter heißt es, dass man auch in Zukunft auf die langfristig angelegte Unternehmensstrategie „C.A.R.E.+“, mit Investitionen in die Bereiche Innovationen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie in Wachstumsmärkte setze.

„Die hervorragende Entwicklung von Beiersdorf und seiner Marken im letzten Jahrhundert hat gezeigt, dass die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft schon im Jahr 1922 der richtige Schritt war und die Innovationskraft des Konzerns entscheidend vorangebracht hat“, erklärt Astrid Hermann, Finanz-Vorständin der Beiersdorf AG. „Die Rückkehr in den DAX passt perfekt zu unserem 100-jährigen AG-Jubiläum. Wir werden uns nun weiter auf die Umsetzung unserer Unternehmensstrategie C.A.R.E.+ konzentrieren. Der Erfolg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 bestätigt uns, dass dies der richtige Kurs ist.“