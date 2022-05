Mit den personellen Erweiterungen soll eine Integration von Back-Factory in Back-Werk vorangetrieben und die Position des Formats als Frische-Gastronom weiter gekräftigt werden. Die Geschäftseinheit Food Service Deutschland bündelt alle B2C-Aktivitäten des Foodvenience-Anbieters Valora auf dem österreichischen, dem niederländischen und dem deutschen Markt. Mit den drei Formaten Ditsch, Back-Werk und dem kürzlich hinzugekommenen Snack-Anbieter Back-Factory ist Valora an rund 620 Standorten vertreten.

Als bisheriger Geschäftsführer von Back-Werk führte Dick de Vilder das Konzept vor sieben Jahren in den Niederlanden ein und war seither kontinuierlich an dessen Aufbau beteiligt. Unter den dort bestehenden 40 Backwerk-Filialen, ist Valora auch an den größten Bahnhöfen zu finden. „Zudem bieten die niederländischen Back-Werke mit ihrem modernen Konzept die Grundlage für die strategische Weiterentwicklung des Formats auch in Deutschland“, heißt es seitens des Unternehmens.

Da Valora Food Service Deutschland künftig den Fokus auf produktbezogene Themen verstärken will, soll die ehemalige und langjährige Führungskraft der niederländischen Restaurant-Kette La Place, Angelo Mans, als leitende Verstärkung in diesem Bereich dienen. Seit zwei Jahren ist Mans bereits als Produktmanagementleiter bei Valora Deutschland tätig.

Karl Brauckmann, Managing Director von Valora Food Service Deutschland, erklärte: „Wir sind überzeugt, dass wir mit Dick de Vilder und Angelo Mans als ausgewiesene Experten in der Geschäftsleitung noch mehr Schlagkraft entwickeln werden. Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir ihnen einen nächsten Karriereschritt innerhalb des Unternehmens ermöglichen können.“