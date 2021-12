Der Aufsichtsrat der Rewe Group hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, den Vertrag mit Jan Kunath (Foto) als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden vorzeitig zu verlängern. Der 56-Jährige ist damit bis Ende 2025 weiter beim Handelskonzern tätig.

Jan Kunath ist seit dem 1. Juli 2017 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Rewe Group. Er trat 1992 in die Unternehmensgruppe ein und war dort zunächst in führenden Verkaufspositionen im Großhandel tätig. 2006 wurde er in den Vorstand der Rewe Group Austria berufen. Der Vertrag als Vize-Vorstandschef wäre eigentlich Ende 2022 ausgelaufen.