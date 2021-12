Modernisierung Edeka Nord nimmt neues Tiefkühllager in Betrieb

Im Rahmen des internen Projektes „Logistik 2030“ hat Edeka Nord in Zarrentin ein neues Tiefkühllager in Betrieb genommen. Nach eigenen Angaben investierte das Unternehmen rund 33 Millionen Euro in die Neuaufstellung des Standorts.