Der Agrarriese Baywa steigt mit der neugegründeten Cefetra Dairy BV in den Handel mit Milch- und Molkereiprodukten ein. Damit will die Unternehmensgruppe ihre Produktdiversifizierung vorantreiben.

Seit dem 1. November bietet Cefetra, ein europäischer Großimporteur für Getreide- und Ölschrote, Käse-, Butter- und Milchpulverprodukte an, ebenso wie Milchalternativen. Prof. Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der Baywa AG, sieht in diesen Märkten große Wachstumspotenziale: „Mit unserer Entscheidung, die Cefetra Group auch in der Milchwirtschaft zu etablieren, leisten wir einen wichtigen Beitrag dafür, die Verbraucherwünsche nach einer ausgewogenen Ernährung rund um den Globus zu erfüllen – insbesondere in den Ländern, in denen die Nachfrage die Produktionskapazitäten vor Ort übersteigt.“

Laut Cefetra-CEO Daan Vriens will der Futtermittelhersteller sein „festes Fundament“ dazu nutzen, um das Produktangebot über die kommenden Jahre auszubauen. „Unser Ziel ist es, die Cefetra Group als führenden Händler von hochwertigen Zutaten für die Lebens- und Futtermittelindustrie weiter zu stärken. Cefetra Dairy handelt mit Produkten, die sehr gut zu unseren langfristigen Zielen und anderen kürzlich erworbenen Unternehmen innerhalb unserer Gruppe passen“, so Vriens.

Cefetra-Dairy-Geschäftsführer Peter ten Kate ergänzt: „Wir werden jetzt nach und nach ein starkes Handelsteam aufbauen und unser Lieferanten- und Kundennetzwerk intensivieren.“ Die neue Produkteinheit ergänze die Strategie der Unternehmensgruppe, neue Märkte und chancenreiche Handelsopportunitäten zu ergreifen.

Mit der Gründung der Cefetra Dairy BV setzt Baywa seinen Wachstumskurs fort. Im dritten Quartal 2021 baute der Agrarspezialist seinen Umsatz auf 14,3 Milliarden Euro aus, ein Plus von über zwei Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern stieg gegenüber 2020 um 87 Prozent auf 191,7 Millionen Euro.