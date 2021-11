Die Schwarz Gruppe hat Mehrheitsanteile am israelischen IT-Security-Unternehmen XM Cyber erworben. Zudem haben sich die Lidl-Mutter und XM Cyber heute auf ein Rahmenwerk für eine enge Partnerschaft festgelegt. Mit der Partnerschaft wappnet sich die Schwarz Gruppe für künftige Herausforderungen in der IT-Sicherheit.

Sicherheit spielt eine wichtige Rolle beim Fortschreiten der Digitalisierung, wie die Schwarz Gruppe weiter mitteilte. Durch Cyberattacken wie beispielweise das Einschleusen von Ransomware in die IT-Infrastruktur von Unternehmen können große Schäden entstehen. XM Cyber unterstützt mit innovativen Herangehensweisen beim Schutz vor Cyberangriffen. Das Unternehmen simuliert Angriffspfade in verwundbare Teile des IT-Systems, um diese zu schließen. Für die Schwarz Gruppe ist auch das umfangreiche Know-how in Bezug auf die Absicherung komplexer Hybrid-Cloud-Systeme ein wichtiger Aspekt der Partnerschaft.

XM Cyber wird dabei sein komplettes Produktsortiment weiterhin unabhängig und unter seiner derzeitigen Marke und Support-Struktur anbieten. Sein weltweiter Kundenstamm wird auch künftig mit dem gewohnt hervorragenden Service unterstützt.