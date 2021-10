Lebensmittelverschwendung Bio Company ist Partner bei To Good To Go

Beitrag teilen

Die Bio-Supermarktkette Bio Company bietet künftig in ihren Filialen in Berlin, Brandenburg, Dresden und Hamburg Lebensmittel über die App Too Good To Go an. Dabei gibt es Artikel aus den Bereichen Backwaren, Obst und Gemüse sowie Snacks.