Bildquelle: Brand Me

Seit Anfang Oktober entsprechen laut einer Pressemitteilung der Regionalgesellschaft alle Schweine- und Geflügelartikel bei der Edeka Minden-Hannover mindestens den Kriterien der Haltungsform 2. Dies gelte sowohl für Fleisch von der Bedientheke als auch für SB-Fleisch. Voraussetzung dafür sei die Verfügbarkeit ausreichender Mengen am Markt, auch mit Blick auf saisonale Spitzen, heißt es von der Regionalgesellschaft. Ausgenommen seien ausländische Spezialitäten wie etwa Iberico-Schweinefleisch. Gleichzeitig baut die Edeka Minden-Hannover ihr Angebot für die Haltungsstufen 3 und 4 kontinuierlich aus. Darüber hinaus werden alle Artikel unter der Marke Bauerngut aus Fleisch von Tieren aus deutscher Aufzucht hergestellt – meist aus norddeutschen Betrieben. Unter der neu entwickelten Eigenmarke Bauerngut Landleben bietet der Händler seit Oktober 2020 Schweine- und Geflügelfleisch-Artikel der Haltungsform 3 an. Noch in diesem Jahr werden laut Pressemitteilung weitere Bauerngut-Landleben-Artikel auch für die Bedientheken folgen.