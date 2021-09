Die Eröffnung des Globus-Markts ist für das erste Quartal 2022 geplant, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. „Nach einigen wenigen Anlaufschwierigkeiten und Verzögerungen im Bauplan freuen wir uns umso mehr mit dem heutigen Richtfest unserem neuen Globus-Markt die Krone aufzusetzen“, erläuterte Matthias Bruch, Geschäftsführer Globus Holding in seinem Grußwort an die anwesenden Gäste. „Ein besonderer Dank geht an die Stadt Neunkirchen sowie an alle am Bau Beteiligten für die gute, schnelle und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Wir können es kaum erwarten mit Neunkirchen einen weiteren Markt im Saarland, unserer Heimat, zu eröffnen.“ Beim Richtfest dabei waren Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), Landesfinanzminister Peter Strobel (CDU), Landrat Sören Meng (SPD) und Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD).

Seit der Grundsteinlegung im Frühjahr ist auf dem Areal viel passiert: das Fundament sowie die Mauerwerksarbeiten wurden fertig gestellt und es konnte bereits mit der Errichtung des Stahlbaus begonnen werden. Abgeschlossen ist ebenfalls die Anbindung an die Königsbahnstraße durch einen Kreisverkehr. Zudem wurde bereits ein Teilbereich des zukünftigen Parkplatzes asphaltiert und mit der Installation der Haustechnik begonnen.

„Bringt Leben und Wertschöpfung nach Neunkirchen“

„Der neue Globus-Markt stärkt nicht nur die Stadt Neunkirchen als attraktives Einkaufsziel, sondern schafft auch viele weitere Arbeitsplätze für die Menschen in der Region. Das bringt Leben und Wertschöpfung nach Neunkirchen. Mit dem Neubau setzt Globus aber auch ein starkes Zeichen für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts. Das beweist auch einmal mehr die starke Verwurzelung des Unternehmens im Saarland“, sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger.

Oberbürgermeister Jörg Aumann verwies in seiner Rede darauf, dass der Markt weitere Kunden und Kaufkraft in die Stadt Neunkirchen bringe. Zudem seien die Investitionen und Aufträge des Familienunternehmens gut für den lokalen Wirtschaftskreislauf. „Ich freue mich, dass Globus Teil der Einkaufsstadt Neunkirchen wird und der neue Markt Formen annimmt. Die Ansiedlung ist gerade in der jetzigen Situation Gold wert. Die Schaffung neuer Ausbildungs- und Arbeitsplätze sowie die Ergänzung im Lebensmittelbereich sind wichtige Schritte zur Entwicklung unserer Stadt“, schlussfolgerte der Oberbürgermeister.