Im Rahmen der Vereinbarung sichert sich X+Bricks Zugang zu einer Immobilienpipeline im Wert von über 1 Milliarde Euro (GAV; Gross Asset Value). Nach Abschluss der Transaktion wird sich der Gesamtwert des Portfolios von X+Bricks auf mehr als zwei Milliarden Euro verdoppeln, heißt es vom Unternehmen.

„Diese einmalige Gelegenheit verdeutlicht unsere Wachstumsambitionen im Markt und unterstreicht unsere Position als eine der führenden Plattformen für lebensmittelgeankerte Immobilien in Deutschland sowie als einer der treibenden Kräfte bei der Konsolidierung in unserem Sektor“, sagt Sascha Wilhelm, CEO der X+Bricks Group. „Mit dieser richtungsweisenden Vereinbarung werden wir nicht nur in der Lage sein, den Wert unseres Gesamtportfolios innerhalb nur eines Jahres zu verdoppeln. Darüber hinaus erreichen wir damit auch den nächsten wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur führenden Plattform für lebensmittelgeankerte Immobilien in Deutschland.“

Die Vereinbarung umfasst ein Portfolio von 34 lebensmittelgeankerten Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 425.000 Quadratmetern, die sich überwiegend in Westdeutschland befinden. Ein Großteil der Objekte wurde von der SCP Group unter der Beratung von X+Bricks in ein lebensmittelgeankertes Immobilienportfolio umgewandelt. Das restliche Portfolio wird bis zum Abschluss der Transaktion endgültig repositioniert, erklärt X+Bricks. „Daraus ergibt sich ein hervorragender langfristiger WALT von circa 16 Jahren mit den Ankermietern, den führenden deutschen Lebensmitteleinzelhändlern Kaufland, Edeka und Globus. Nach Abschluss der Transaktion wird sich das Portfolio von X+Bricks auf mehr als 240 Objekte mit einem WALT für das Gesamtportfolio von 10,5 Jahren erhöhen“, vermeldet die Immobilienholding.

Die SCP Group und X+Bricks haben vereinbart, über weitere Details der Vereinbarung Stillschweigen zu bewahren. X+Bricks wurde im Jahr 2018 von Sascha Wilhelm gegründet und umfasst bis heute rund 200 Objekte in Deutschland.