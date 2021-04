Mittwoch, 07. April 2021 in Handel

Mit dem Aufbau eines Schnelltest-Zentrums greift Globus in Kooperation mit der Stiftung Herzgesundheit Saar e.G. die Initiative des Saarlands auf, durch Erhöhung der Testkapazität, Infektionen schneller zu erkennen und weitere Öffnungsschritte zu ermöglichen.

Globus Schnelle Tests an 13 Standorten

Ab sofort kann sich jeder auf dem Kundenparkplatz des Globus Homburg-Einöd einmal wöchentlich kostenfrei durch geschultes Personal testen lassen. „Wir möchten das Saarland-Modell von Ministerpräsident Hans mit aller Kraft unterstützen und erhoffen uns durch eine höhere Testkapazität den Menschen in ihrem Alltag wieder ein Stück Normalität zu ermöglichen. Durch ein Schnelltestzentrum auf unserem Parkplatz leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung“, sagt Michael Ipfling, Geschäftsleiter im Globus Homburg-Einöd.

Mit Homburg-Einöd bietet Globus bereits an 13 Standorten Corona-Schnelltestzentren an. An den jeweiligen Standorten arbeitet das Unternehmen mit örtlichen Behörden und Partnern zusammen und baut derzeit ein Schnelltestnetzwerk aus, um seinen Kunden sowie allen Bürgern ein flächendeckendes Angebot zu ermöglichen.