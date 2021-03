Lidl: Bio-Eier ohne Kükentöten

Anzeige

Der Discounter bietet ab sofort alle deutschen Bio-Eier im Sechserpack ohne Kükentöten deutschlandweit in allen Filialen an. Damit habe man als erster Discounter einen kompletten Teil des Eier-Sortiments national auf die Hahn-Aufzucht umgestellt und den ersten Schritt des eigenen Aktionsplans für den Ausstieg aus dem Kükentöten umgesetzt, heißt es in Neckarsulm. Darüber hinaus seien schon in vielen Regionen Freilandeier sowie im Zehnerpack Bio-Eier ohne Kükentöten erhältlich. Bis Ende 2021 will Lidl in seinem Sortiment alle Freiland- und Bio-Schaleneier ohne Kükentöten anbieten. Die Umstellung des gesamten Schaleneier-Sortiments inklusive der Eier aus der Bodenhaltung soll bis spätestens Ende 2022 abgeschlossen sein.