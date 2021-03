Edeka: Erweiterung der Logistik in Berbersdorf

Anzeige

Bis Ende 2023 soll die Erweiterung fertig sein und die bisherige Lagerfläche dann von rund 48 000 Quadratmetern um 28 000 Quadratmeter wachsen. Kommissionier- und Lagerflächen sollen künftig teilautomatisiert laufen. Mehr Platz bekommen laut Logistik-Vorstand Rainer Kämpgen die Bereiche für Frischwaren, Tiefkühl- und Trockensortiment. Direkt neben dem Logistikzentrum entsteht zudem eine Lagerfläche von mehr als 10 000 Quadratmetern, um Frischetheken zu beliefern. Mit dem Ausbau reagiere man auf die wachsende Anzahl von Artikeln im Sortiment sowie steigenden Umsatz in der Region. Zudem sei etwa in Sachsen die Eröffnung weiterer Märkte geplant. 2015 wurde das bisherige Großlager in Berbersdorf in Betrieb genommen. Derzeit werden von dort aus rund 370 selbstständige Edeka-Einzelhändler in Sachsen und Thüringen beliefert. Mit der Erweiterung würden 380 Arbeitsplätze in der Region gesichert, heißt es. In Sachsen arbeiten nach Unternehmensangaben rund 13.000 Beschäftigte im Edeka-Verbund.