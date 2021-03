GVG: Neue Partner pushen Umsatz

Anzeige

Der Neupartner HSE in Essen verstärkt seit dem 01.01.2020 die GVG mit mehr als 70 Getränkefachmärkten. Des Weiteren konnte der digitale Heimlieferdienst Durst in die GVG eingebunden und die digitalen Vermarktungsaktivitäten seither weitreichend ausgebaut werden. Darüber hinaus haben die GVG-Partner Getränke Pfeifer und Alldrink durch Marktübernahmen weitere 60 Getränkefachmärkte in die GVG eingebracht. Damit wuchs die Anzahl der angeschlossenen Getränkefachmärkte auf insgesamt 1.740 Märkte über die gesamte Verbundgruppe. „Der Zuwachs bei Neu- und Bestandspartner zeigt uns, dass wir mit unserem Konzept überzeugen können. Deshalb setzten wir auch in Zukunft auf quantitative Expansion und qualitative Weiterentwicklung“, so Niklas Müller, Geschäftsführer der GVG.



Das GVG-Projekt Getränkemarkt der Zukunft habe 2020 maßgeblich durch eine Vielzahl an Marktumbauten und -Modernisierungen zum Erfolg der GVG beitragen, so die Verbundgruppe. 2020 wurden mehr als 160 Getränkemarkte umgestaltet. „Durch das bewährte Vermarktungskonzept von DIE GETRÄNKEKÖNNER haben sich die Umsätze bestehender Partner deutlich positiver entwickelt und durch die weitere Integration neuer GVGPartner in das Konzept können auch diese Umsätze mittelfristig weiter ausgebaut werden“, sagt Manuel Danischus, Geschäftsführer der GVG.