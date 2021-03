HDE: Fordert Öffnung des Handels ab 8. März

Josef Sanktjohanser, Präsident des Handelsverband Deutschland (HDE) und HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth fordern in einem Schreiben an das Bundeskanzleramt, „die Wiedereröffnung des gesamten Einzelhandels auf der Basis der funktionierenden Hygienekonzepte zum 8. März zu ermöglichen.“ Einkaufen sei nachweislich kein Infektionsherd, es gebe keinen Grund für einen anhaltenden Lockdown für den Handel. Damit stellt sich der HDE gegen den aktuellen Entwurf zu den Corona-Maßnahmen.

Der Handel werde seinerseits alles tun, um eine verantwortungsvolle Öffnung sicherzustellen, heißt es in dem Brief. Dieser ging an Kanzleramtsminister Helge Braun, an Bundesfinanzminister Olaf Scholz, den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und den Regierenden Bürgermeister Berlins, Michael Müller.

Es sei „enttäuschend“, dass die ursprünglich für den 10. Februar und dann für den 3. März fest zugesagte, sichere und gerechte Öffnungsstrategie immer noch nicht vorliege, obwohl die Wirtschaft gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsminister und den Wirtschaftsministern der Länder dafür klare Vorschläge gemacht hätten.

Das Robert Koch Institut stufe sowohl das Infektionsrisiko im Einzelhandel als auch den Anteil des Einzelhandels am allgemeinen Infektionsgeschehen als „niedrig“ ein. Deshalb sei es nicht zu verstehen, warum der Lockdown für den Handel weiter verlängert werden solle. Die im Entwurf vorgesehenen Möglichkeiten für den Einkauf mit Terminvereinbarung, auch „Click & Meet“-genannt, sind nach Auffassung des HDE kein deutlicher Schritt hin zu der lange überfälligen Öffnungsstrategie für den gesamten Einzelhandel. Für die allermeisten Geschäfte seien dabei die Personal- und Betriebskosten höher als die Umsätze.