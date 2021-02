Lidl: Briefbombe explodiert in der Zentrale

Im Lidl-Verwaltungsgebäude in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) gab es am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz. "Wir können bestätigen, dass es am gestrigen Nachmittag in unserem Verwaltungsgebäude in Neckarsulm bei der Öffnung eines Briefes zu einer Explosion gekommen ist. Dabei wurden drei Mitarbeiter verletzt. Sie wurden umgehend medizinisch betreut", heißt es gegenüber der Lebensmittel Praxis.