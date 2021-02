Deutsche Getränke Logistik: Geschäftsführer Hermeling geht nach 26 Jahren

Anzeige

Aus der Pressemitteilung des Unternehmens heißt es dazu: "Nach langer, verdienstvoller Tätigkeit scheidet Heinz Hermeling auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung der Deutschen Getränke Logistik (DLG) aus. Hermeling wird das Unternehmen zum 30. September verlassen, "um sich neuen Herausforderungen zu stellen", heißt es dort weiter. Der scheidende Geschäftsführer hatte bereits im Ursprungsunternehmen Getränke Essmann lange Jahre gewirkt, später die Übernahme durch die Radeberger Gruppe und letztlich 2019 die Überführung in die DLG mitverantwortet. Mark Rüttes verbleibt damit als alleiniger Geschäftsführer.

Die DLG will sich strukturell neu aufstellen und sich "noch stärker auf die logistisch herausfordenden Kundenwünsche" ausrichten. So verantwortet Wolfgang Klein als Vertriebs- und Einkaufsleiter die Aktivitäten des Westdeutschen Getränkehandel und Einkaufsgesellschaft in Dortmund. Torben Veen wird mit sofortiger Wirkung als Gesamtvertriebs- und Einkaufsleiter die Bereiche Handel und Einkauf der Getränke Essmann KG verantworten.