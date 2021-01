Kaufland: Neue Produkte aus recyceltem Plastik

Anzeige

Im Rahmen der gruppenweiten REset Plastic Strategie arbeitet das Unternehmen daran, den Einsatz von Plastik zu reduzieren und verstärkt recycelten Kunststoff einzusetzen, um der Vision "Weniger Plastik - geschlossene Kreisläufe" einen Schritt näher zu kommen. Besonders an den Produkten ist, dass ein großer Teil der Wertschöpfung von verschiedenen Sparten der Schwarz Gruppe abgedeckt wird. PreZero verantwortet das Entsorgungs- und Recyclingmanagement, bei Kaufland werden die recycelten Produkte zum Kauf angeboten.

Der Plastikabfall aus privaten Haushalten wird durch PreZero gesammelt, gereinigt und zu Kunststoff-Regranulat weiterverarbeitet. Daraus entstehen anschließend die „neuen, qualitativ hochwertigen und gleichzeitig umweltfreundlicheren Produkte“. Der gesamte Recycling- und Herstellungsprozess findet in Europa statt.

In dieser Woche startet das Handelsunternehmen mit Aufbewahrungsboxen in zwei verschiedenen Größen. Im Jahresverlauf soll das Sortiment um weitere Produkte wie z.B. Organizer, Mülleimer, Müllbeutelhalter und Klappboxen erweitert. Die Produkte werden sowohl in Deutschland als auch in der Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Tschechien, Kroatien und der Republik Moldau erhältlich sein.