Tegut: Martin Lange neuer Geschäftsleiter

Martin Lange steigt bei Tegut in die Geschäftsleitung auf. Sein Vorgänger Klaus-Peter Keil geht in den Ruhestand.

Mit Beginn des neuen Jahres gibt es beim Lebensmittelhändler Tegut aus dem osthessischen Fulda ein neues Gesicht in der Geschäftsleitung: Nach über 20 Jahren hat der Geschäftsleiter Vertrieb Nahversorgermärkte Klaus-Peter Keil das Unternehmen verlassen und sich in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger in der Geschäftsleitung wird der langjährige Vertriebs-Gebietsverantwortliche Martin Lange. Tegut-Geschäftsführer Thomas Gutberlet ist überzeugt davon, mit diesem Wechsel an der Spitze seines Führungs-Teams die Weichen für die Aufgaben dieses wichtigen Geschäftsbereichs richtig gestellt zu haben, "um Kontinuität mit Neuem verbinden zu können".