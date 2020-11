Real: Zahlt Mitarbeitern dritten Corona-Bonus

Real-Mitarbeiter erhalten als Dank für besondere Leistung während der Corona-Pandemie pünktlich zu den Feiertagen einen Warengutschein in Höhe von 150 Euro. „Alle unsere Kolleginnen und Kollegen stellen sich Tag für Tag auf die sich ständig ändernde Ausgangslage ein und geben ihr Bestes. Das verdient Dank und Anerkennung", so Bojan Luncer, CEO und Arbeitsdirektor der Real GmbH.

Die Warengutscheine gehen allen Mitarbeitern in der letzten Novemberwoche zu und können in allen bundesweit 269 real Märkten eingelöst werden. Nach zwei Gutscheinen im Wert von jeweils 100 Euro im Frühjahr und Sommer sei dies der insgesamt dritte Bonus, den die Beschäftigten bei Real in diesem Jahr zusätzlich zu anderen tariflichen Bonuszahlungen, wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, erhalten, teilt Real mit.

Die Real GmbH führt aktuell 269 SB-Warenhäuser bundesweit. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte das Unternehmen mit rund 33.000 Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,1 Mrd. Euro.