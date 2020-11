Metro: Erneute Öffnung für alle

Bei der Metro in NRW können Verbraucher ab morgen erneut auch ohne Kundenkarte einkaufen. Bis zum 30. November öffnet das Großhandelsunternehmen seine 18 Märkte in NRW für alle und sichert so die Versorgung in der Region.

„Der dramatische Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland erfordert maximale Sicherheit in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im weiter geöffneten Handel. Hier können unsere Großmärkte zum Schutz aller beitragen und eine weitere, großflächige Einkaufsmöglichkeiten bieten“, sagt Frank Jäniche, CEO und Geschäftsführer Vertrieb Metro Deutschland. Die Öffnung erfolge unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen, Steuerung des Zutritts, Vermeidung von Warteschlangen und der geltenden Abstandsregeln.

Bereits in der ersten Lockdown-Phase im Frühjahr 2020 hatte Metro seine Großmärkte in NRW und Mecklenburg-Vorpommern für Endverbraucher geöffnet. NRW ist in vielerlei Hinsicht eine Kernregion für Metro. Zum einen haben sowohl die Zentralverwaltung des deutschen Großhandelsgeschäfts als auch die Muttergesellschaft Metro AG ihren Sitz in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Außerdem wurde der erste Metro-Markt weltweit 1964 in Mülheim an der Ruhr gegründet.