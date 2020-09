Corona-Effekt: Citylagen leiden

Anzeige

„Engel & Völkers Commercial Berlin“ hat die Passantenfrequenzen an sieben Standorten gezählt. Mit dem Ergebnis: „Der Wegfall der für den Einzelhandel in Berlin so wichtigen Touristen wird besonders am Wochenende deutlich“, kommentiert Veronika Tomas-Kelava, Teamleitung Retail Services.

„Doch auch viele Berlinerinnen und Berliner versuchen weiterhin, größere Menschenmengen zu vermeiden und sehen vom Shopping in den beliebten Lagen eher ab. Hinzu kommt das ohnehin vermehrte Online-Shopping, das während des Lockdowns noch einmal stärker zur Gewohnheit geworden ist“, so die Expertin. Der Samstag bleibt trotz aller Einbußen Haupteinkaufstag.