Das Kleinflächenkonzept (für Märkte mit weniger als 700 Quadratmeter Verkaufsfläche) heißt „Wasgau mini“ und ist speziell für ländliche Regionen gedacht. Der erste Markt dieses Typs geht am 6. Oktober in Breitenbach an den Start, nach sechswöchiger Umbauphase. Auf knapp 500 Quadratmetern Fläche stehen 5.000 Produkte zur Auswahl. Weitere Mini-Märkte sollen folgen, wenn kleinere Wasgau-Flächen turnusgemäß modernisiert werden.