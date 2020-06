Das Beste zum Wochenende: Das sind gute Nachrichten

Anzeige

1. Die Saison ist gesichert

Ab dem 16. Juni dürfen Saisonarbeiter wieder einreisen. „Die Bedeutung regionaler Lebensmittel ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher gestiegen,“ erklärt Bundesministerin Julia Klöckner. „Mit dem neuen Konzept schaffen wir langfristige Planungssicherheit für unsere Landwirte und eine gute Versorgung für unsere Verbraucher.“ Der Gesundheits- und Infektionsschutz aller Beteiligten habe natürlich nach wie vor Priorität.

2. Sehr gefragt

Netto Marken-Discount wurde bei der Frankfurt International Trophy in den Kategorien, Wein, Bier und Spirituosen als „Bester Fachhändler des Wettbewerbs“ ausgezeichnet. Den Titel „Bester Weinhändler des Wettbewerbs“ konnte der Lebensmittelhändler bereits zum vierten Mal verteidigen.

Die Hornbach-Gruppe hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 ihren Umsatz und Ertrag im Vergleich zum Vorjahresquartal sprunghaft gesteigert. Grund dafür ist laut Unternehmen die DIY-Nachfrage in den Hornbach Baumärkten, die im Zuge der Corona-Krise im stationären und Onlinehandel seit Mitte März erheblich gestiegen ist. Das freundliche Frühlingswetter begünstigte dies ebenfalls. Die größten Umsatzzuwächse wurden im Mai 2020 mit plus 34 Prozent erzielt, nachdem alle der anfänglich bis zu 64, von behördlichen Verkaufsbeschränkungen betroffenen Bau- und Gartenmärkte der Gruppe wieder geöffnet worden waren.

3. Lebensmittel retten

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Fresh Analytics“ arbeiten fünf Kooperationspartner seit Ende 2019 gemeinsam daran, eine Handy-App zu entwickeln, die über vorrätige Lebensmittel und deren Haltbarkeit informiert sowie gleich ein paar passende Rezepte vorschlägt. Unter der Leitung von tsenso wollen arconsis, GS1 Germany, die Technische Hochschule Deggendorf und die Universität Siegen eine cloudbasierte Plattform schaffen, auf welcher eine Vielzahl von Daten entlang der gesamten Lebensmittel-Lieferkette zusammengetragen wird – von Informationen zur Produktherkunft über Lager- und Transportbedingungen und Verkauf bis hin zum Kühlschrank des Verbrauchers. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sollen diese Daten so miteinander vernetzt werden, dass daraus Mehrwerte insbesondere für Händler und Verbraucher entstehen. Eines der übergeordneten Projektziele: die Verschwendung von Lebensmitteln einzudämmen. Laut Entwickler sollen dabei alle datenschutzrechtliche Vorgaben eingehalten werden.

4. Spenden

Unter der Dachmarke „Spenden, helfen, fördern. Das Aldi Spendenengagement“ bündelt Aldi Süd zukünftig seine Aktionen und Initiativen, die sozialen Organisationen zu Gute kommen. Der Discounter möchte sein soziales Engagement langfristig sichtbar machen. Aktuell werden gemeinnützigen Organisationen Einkaufsgutscheine zur Verfügung gestellt. Daneben finanziert Aldi Süd seit 2006 die gemeinnützige Auridis Stiftung und unterstützt regionale Projekte wie zum Beispiel seit 2016 die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit der GemüseAckerdemie.

Niche Cocoa Industry, ein komplett integrierter Kakaoverarbeiter in Ghana, hat einen Vertrag mit Sidel unterzeichnet, um in die Getränkeproduktion einzusteigen. Geplant ist hierbei die Unterstützung des ghanaischen Schulspeisungsprogramms durch die Versorgung von 5,6 Millionen Schülern mit trinkfertiger Schokoladenmilch. Diese wird aseptisch verpackt in 250 Milliliter großen PET-Flaschen an 100 Schultagen pro Jahr ausgegeben.