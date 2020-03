Edeka: Mehr Veganes

Anzeige

In Deutschland ernähren sich laut Ernährungsreport 2019 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft rund sechs Prozent der Bürger vegetarisch, ein Prozent verzichten sogar gänzlich auf tierische Erzeugnisse und ernährt sich vegan. Hinzu kommt die Käufergruppe der Flexitarier, bei denen nur selten tierische Produkte auf dem Teller landen.

Der tiefgekühlte „No Meat. Just Burger.“ besteht aus einem Mix aus Erbsenproteinen, Rapsöl, Kräutern und Gewürzen und ist zudem glutenfrei. Für die richtige Optik sorgt auch der Zusatz von Rote-Bete-Saft. Neben der TK-Variante bietet Edeka im Kühlregal auch frische vegane Burger Patties an, die Sojaproteine, Sonnenblumenöl, Kräuter und Gewürze enthalten. „No Meat. Just Hack.“ ergänzt das pflanzliche Angebot um eine weitere Fleischalternative. Alle „No Meat. Just…“-Produkte tragen das Vegan-Siegel der Europäischen Vegetarier Union, das vom Vegetarierbund Deutschland e.V. vergeben wird. Edeka erzielte 2018 mit rund 11.300 Märkten und 376.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro.