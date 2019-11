Bundeskartellamt: Nimmt Real-Übernahme durch Edeka unter die Lupe

Anzeige

Nach Einleitung des Hauptprüfverfahrens gilt für Edeka/Redos eine Prüfungsfrist bis zum 28. Februar 2020. Kurz nach Eingang der Fusionsanmeldung Ende Oktober hatte das Bundeskartellamt Auskunftsbeschlüsse an Unternehmen des Lebensmittelhandels geschickt, um die aktuellen Marktverhältnisse in Deutschland zu ermitteln.

Auch Mitbewerber sind an Real interessiert. Am 15. November hat Tegut den Erwerb von sieben Real-Standorten von Redos beim Bundeskartellamt angemeldet. Die Anmeldung ist allerdings noch unvollständig, so dass die Verfahrensfrist noch nicht zu laufen begonnen hat. Die Georg Jos. Kaes GmbH, die in Bayern unter anderem Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte unter der Marke V-Markt betreibt, hat am 21. November ebenfalls den Erwerb von sieben Real-Standorten beim Bundeskartellamt angemeldet.