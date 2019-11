Real: Startet neues Vorteilsprogramm

Real geht in die Preisoffensive und startet sein neues Vorteilsprogramm Real Pro. Seit März hatte Real das Programm in sieben Märkten getestet; zum 16. November wird es bundesweit in allen Filialen angeboten. Mitglieder von Real Pro erhalten einen Rabatt von 20 Prozent auf Lebensmittel, Tiernahrung, Beauty- und Drogerieprodukte sowie zehn Prozent Nachlass auf Spirituosen und Liköre.

Zudem gibt es dauerhaft 15 Prozent Rabatt bei den Online-Services für Blumen und Fotos. Außerdem steht den Mitgliedern eine exklusive Kundenservice-Hotline zur Verfügung.

„Mit unserem Vorteilsprogramm bieten wir unseren Kunden etwas Einzigartiges im deutschen Lebensmitteleinzelhandel“, sagt real CEO Patrick Müller-Sarmiento. „Einkaufen wird dadurch komfortabler und zeitsparender, weil unsere Kunden sich sicher sein können, immer den besten Preis und Service zu erhalten.“