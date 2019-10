Edeka / Netto Marken-Discount: Silikon statt Plastik

Der Edeka-Verbund verzichtet bei vielen Eigenmarken-Milchprodukten im 500-Gramm-Becher künftig auf die üblichen Plastikdeckel. Als Alternative bieten Edeka und Netto Marken-Discount (Foto) ab November als nach eigenen Angaben erste Händler hierzulande wiederverwendbare Mehrweg-Frischedeckel an. Auf diese Weise ließen sich jährlich mehr als 300 Tonnen Plastik einsparen, so die Unternehmen.

Netto will die Silikon-Deckel im Zweierset in allen 4.260 Filialen verkaufen. Bereits seit August verzichtet der Discounter bei einigen Joghurt- beziehungsweise Puddingartikeln seines Eigensortiments auf die Plastikstülpdeckel. Mehr als 100 Tonnen Kunststoff jährlich sollen so gespart werden.

Edeka startet Anfang November, ab dann werden acht Artikel von „Gut & Günstig“-, Edeka- sowie Edeka-Bio-Artikel im 500-Gramm-Becher ohne Plastikdeckel ausgeliefert. Die neuen Mehrweg-Frischedeckel aus Platin-Silikon sind laut Netto besonders langlebig und kompatibel mit fast allen 500-Gramm-Bechern.