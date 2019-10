Angesichts des Brexits will Lidl seine Filialen in Großbritannien künftig verstärkt mit Fleisch, Geflügel und anderen Frischeprodukten britischer Hersteller versorgen. Lidl Großbritannien werde nach eigenen Angaben in den nächsten fünf Jahren die Rekordsumme von 15 Milliarden Euro in britischen Lieferanten investieren. Allein in den nächsten zwölf Monaten will man die Verkäufe von frischem Fleisch, Geflügel und anderen Frischeprodukten aus britischer Produktion um mehr als zehn Prozent steigern.