Oxfam Deutschland : Kritisiert mangelhafte Menschenrechte im Handel

„Leid, Ausbeutung und Diskriminierung sind in den Lieferketten deutscher Supermärkte an der Tagesordnung“, schreibt Oxfam heute in einer Pressemitteilung. Die Organisation hat nach eigenen Angaben vier Aspekte bewertet: Transparenz, Rechte von Arbeitern, Umgang mit Kleinbauern sowie Frauenrichte. Das Fazit: „Insgesamt werden die Unternehmen ihrer menschenrechtlichen Verantwortung nicht gerecht“.

Discounter Aldi hat in der Bewertung in Deutschland am besten abgeschnitten, gefolgt von Rewe und Lidl, Edeka ist danach das Schlusslicht. Im internationalen Vergleich haben britische Supermärkte wie Tesco am besten abgeschnitten. Den Oxfam-Bericht zum Supermarkt-Check 2019 sowie die Bewertung als Grafik finden Sie hier.