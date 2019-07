Die Regionalgesellschaft Edeka Rhein-Ruhr startet ein Pilotprojekt unter der Marke „Aus bester Nachbarschaft“, das am PoS die lokale Verbundenheit zwischen Kaufleuten und Landwirten sowie anderen Produzenten aus der Umgebung dokumentieren soll.

In zunächst 19 Märkten in Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch, Neuss und Willich wird die Kampagne gestartet. Aus maximal 30 Kilometer Entfernung dürfen Obst, Gemüse, Kräuter, Honig, Bier oder frisch gerösteter Kaffee kommen, um „Aus bester Nachbarschaft“ zu sein. Auf der Kampagnenwebsite www.aus-bester-nachbarschaft.de stellen sich alle Produzenten vor. Die Ausweitung auf weitere Regionen im Verbund von Edeka Rhein-Ruhr ist in Planung.