Wasgau C+C: Zwei Standorte mit neuer Leitung

Dirk Michels (Foto, l.)und Frank Kiefer treten zum 1. April an den saarländischen Standorten Wadern und Neunkirchen von Wasgau C+C die Nachfolge der bisherigen Standortmanager Günter Müller beziehungsweise Benedikt Schäfer an.

In Wadern geht nach einer Wasgau-Pressemeldung Günter Müller in Ruhestand und übergibt seinen Posten bei Hochwald C+C an Dirk Michels. Frank Kiefer übernimmt zugleich im in Neunkirchen ansässigen Boxberg C+C den Staffelstab von Benedikt Schäfer. Beide neuen Standortmanager hatten zuvor jeweils vor Ort die Position des Marktleiters inne.

Der gelernte Industriekaufmann Dirk Michels (48) ist bereits seit 1995 am Standort des Cash-+-Carry-Spezialisten im saarländischen Wadern nahe des Hunsrücks tätig, wie zuvor auch schon sein Vater. Frank Kiefer (51) war erst im vergangenen Oktober zum Marktleiter von Boxberg C+C ernannt worden.