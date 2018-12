F-Trace:Österreich und Kroatien mit dabei

03.12.2018 Lebensmittel Praxis

Nun bieten auch die GS1-Organisationen in Österreich und Kroatien den Rückverfolgbarkeitsservice für ihre Märkte an. Damit ist der globale Service F-Trace bereits in insgesamt acht Ländern durch entsprechende Anbieter lokal vertreten.

Verfügbar ist F-Trace bereits für die Rückverfolgung von Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse sowie von gemischten Produkten wie Cerealien. Auch an der Bedientheke ist die Lösung seit 2018 einsetzbar. Neben der weiteren Internationalisierung plant F-Trace für die Zukunft die Ausweitung auf weitere Warengruppen – zum Beispiel Feinkostprodukte wie im Markt zubereitete Salate und Convenience-Produkte.