Tierwohl:Tierschutzbund kooperiert mit Penny

16.10.2018 Lebensmittel Praxis

Im Juli dieses Jahres stellte Penny seine Haltungskennzeichnung für Eigenmarken-Fleisch vom Schwein, Rind und Geflügel vor. Mit dem Konzept des Teutoburger Hofschweins, das heute in Köln offiziell vorgestellt wurde, geht der Discounter einen Schritt weiter. Thomas Schröder (Foto), Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, ist überzeugt, dass sich Discount und Tierschutz nicht ausschließen.

Anzeige

Ab sofort führen alle Penny-Märkte Wurstprodukte des Teutoburger Hofschweins und 550 Penny-Märkte zusätzlich Fleischprodukte. Damit realisiert der Discounter nach eigenen Angaben als erstes Handelsunternehmen ein abgestimmtes Konzept zur Vermarktung ganzer Schweine. Die Produkte erfüllen die Einstiegsstufe des Tierschutzlabels „Für Mehr Tierschutz“ des Deutschen Tierschutzbundes.

Beim Teutoburger Hofschwein handelt es sich um eine Kreuzung von Duroc- und Hausschwein. Die Produkte sind sowohl mit der Penny-Haltungskennzeichnungsstufe „3“ (Tierwohl Plus) als auch dem bekannten blauen Tierschutzlabel mit einem Stern gekennzeichnet.

„Mit dem Teutoburger Hofschwein bieten wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Fleisch- und Wurstwaren von Tieren, die gemäß der Einstiegsstufe des Deutschen Tierschutzbundes gehalten wurden. Die Tiere haben ca. 50 Prozent mehr Platz, geeignetes organisches Beschäftigungsmaterial und Kühlungsmöglichkeiten. Wir setzen damit ein Zeichen, dass wir das Angebot unserer Fleisch- und Wurstwaren gemeinsam mit unseren Kunden in Richtung höherer Standards entwickeln wollen“, so Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland der Rewe Group / COO Penny.

„Seit Januar 2013 gibt es das Tierschutzlabel ‚Für Mehr Tierschutz‘ im Handel. Ich freue mich, dass wir die bisherige Erfolgsgeschichte um ein bedeutendes Kapitel erweitern können. Das Teutoburger Hofschwein-Konzept ist das erste umfassende Vermarktungskonzept für Schweinefleisch in der Einstiegsstufe mit unserem Label. Damit gibt Penny seinen Kunden in ganz Deutschland die Möglichkeit, sich bewusst für Produkte zu entscheiden, die einem höheren Anspruch an den Tierschutz gerecht werden. Das ist ein großer Fortschritt. Zudem zeigt nun auch Penny, dass sich Discount, Nachhaltigkeit und Tierschutz nicht ausschließen. Ein wichtiges Signal“, ergänzt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

Dem Konzept des Teutoburger Hofschweins liegen sowohl die Kriterien der Einstiegsstufe des Tierschutzlabels des Deutschen Tierschutzbundes als auch Penny-eigene Vorgaben zugrunde:

· Tiergerechte Haltung in landwirtschaftlichen Familienbetrieben mit traditioneller Struktur (nicht mehr als 3.000 Tiere)

· Mehr Platz für die Tiere (ca. 50 Prozent)

· Verbessertes Stallklima, u.a. mit Luftkühlung und Wasservernebelung

· Kein gentechnisch verändertes Futtermittel

· Organisches Beschäftigungsmaterial wie Strohpellets, Maispellets und Luzerneheu

· Keine vermeidbaren Eingriffe wie betäubungslose Kastration und Kupieren der Ringelschwänze

· Kurzer Transportweg zum Schlachthof

Die 4 Stufen der Haltungskennzeichnung von Penny lauten:

Stufe 1: Stallhaltung, Tierhaltung nach gesetzlicher Vorgabe

Stufe 2: Stallhaltung Plus, Tierhaltung mit mehr Bewegungsfreiheit

Stufe 3: Tierwohl Plus, Tierhaltung mit Zusatzfläche

Stufe 4: Bio, Tierhaltung nach EU-ÖKO-Verordnung / Premium, Tierhaltung mit Auslauf