Rewe:Mehrwegfrischenetz für Obst und Gemüse

15.10.2018 Lebensmittel Praxis

Rewe will den Kauf von unverpacktem Obst und Gemüse fördern und führt bundesweit in 3.300 Rewe-Märkten Mehrwegfrischenetze als Alternative zum Knotenbeutel ein. „Immer mehr Menschen suchen Lösungen, wie sie im den Plastikmüll reduzieren können. Wir sehen uns hier in der Pflicht, dem Kundenbedürfnis gerecht zu werden und unsere vielfältigen Initiativen zur Plastikreduktion weiterhin mit großem Nachdruck zu verfolgen“, betont Daniela Büchel, die als Mitglied der Geschäftsführung der Rewe Markt GmbH unter anderem auch den Bereich Nachhaltigkeit verantwortet.

Der Einführung vorausgegangen war im Oktober und November 2017 ein siebenwöchiger Test in mehr als 100 Rewe-Märkten, bei dem ein Vorgängermodell angeboten wurde. Auf Basis der Testergebnisse entstand daraus das heutige Mehrwegnetz. Es kostet im Zweierpack 1,49 Euro und wird zusätzlich zu den Knotenbeuteln angeboten. Der Kunde hat die Wahl. Beim Abwiegen an der Kasse wird die entsprechende Tara des Netzes automatisch vom Warengewicht abgezogen. Dafür ist am Netz ein Barcode-Etikett fest angenäht.