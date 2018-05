Norma:Reduziert überflüssige Verpackungen

29.05.2018 Lebensmittel Praxis

Discounter Norma will ab sofort überflüssige Verpackungen komplett vermieden oder kontinuierlich abbauen. Alles, was sich wiederverwerten lässt, wird sofort dem Wertstoffkreislauf zugeführt. So hat der bundesweite Discounter allein die Menge an Plastikmüll in den vergangenen Jahren um 25 Prozent reduziert, jetzt wird sogar die Einsparmenge von 50 Prozent angestrebt.

So können die Norma-Kunden unter vielen umverpackungsfreien Textilien wie Jeans, Strümpfen oder T-Shirts wählen, die als sogenannte lose Ware erhältlich sind. Auch Schuhe, Werkzeuge, Haushaltsartikel, Dekorationswaren und andere Heimtextilien werden bereits in dieser Präsentationsform verkauft.

Bei Norma hat der Anteil an wiederverwerteter Folie, PET-Materialien und Crunchware (entwertete PET-Flaschen und Dosen aus den Rücknahmeautomaten) schon 2016 etwas mehr als 98 Prozent erreicht.