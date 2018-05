Metro:Neuer Chief Operating Officer

07.05.2018 Lebensmittel Praxis

Der Aufsichtsrat der Metro AG hat mit sofortiger Wirkung Philippe Palazzi zum Mitglied des Vorstands und Chief Operating Officer der Metro AG bestellt, wie das Unternehmen mitteilt. Er folge auf Pieter Boone, der das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen verlassen wird.

Palazzi (46) ist demnach seit Juli 2015 Mitglied des obersten Führungskreises unterhalb des Vorstands. Als Operating Partner habe er die Großhandels-Landesgesellschaften Frankreich, Portugal und Spanien sowie das globale Marketing & Branding und die Metro-Eigenmarken verantwortet. In seiner 20-jährigen Laufbahn bei dem Handelsunternehmen habe Palazzi erfolgreich etliche Positionen in verschiedenen Ländern inne gehabt, etwa als Vorsitzender der Geschäftsführung von Metro Cash & Carry Italien und wie bei Metro in Ungarn.

Pieter Boone (50) war seit Juli 2015 Mitglied des Vorstands, zuerst als CEO von Metro Cash & Carry und seit Juli 2017 als COO der Metro AG, heißt es weiter. 2011 sei Boone als Vertriebschef von Metro Cash & Carry Russland zur METRO gekommen und habe 2012 den Vorsitz der Geschäftsführung des russischen Großhandelsgeschäfts übernommen.

„Pieter Boone steht mit seiner Laufbahn für die Vielfalt unseres Geschäfts. Er hat sich sehr stark für die Transformation der Metro und die deutlich stärkere Lokalisierung eingesetzt“, sagt Jürgen Steinemann, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Der Aufsichtsrat dankt Pieter Boone für seine Leistungen, seine nachhaltigen Impulse und seinen großen Einsatz für die Metro.“