Schärf & Söhne:Expansion mit „The Italian“

20.04.2018 Lebensmittel Praxis

Die österreichische Unternehmensgruppe Schärf eröffnet am 26. April im Recklinghausen das erste deutsche „The Italian“. Im Mittelpunkt des Systemgastrokonzepts stehen italienische Gerichte wie Pizza oder Pasta-Varianten, angeboten werden aber auch Kaffee- und Teespezialitäten. Die frisch zubereiteten Speisen gibt es auch als Take-away.

Die Schärf-Gruppe entwickelt Kaffeekonzepte für Bäckereien und Kaffeehäuser, Café-Gastrokonzepte sowie Franchisesysteme wie etwa die „Coffeeshop Company“. Über die Eröffnung in Recklinghausen hinaus gibt es nach einer Unternehmensmeldung bereits Pläne für zumindest 20 weitere Standorte in den kommenden zwei bis drei Jahren in Deutschland. „Da große Nachfrage nach dem System besteht und die Schärf-Gruppe mit Konzepten für Bäckereien und Kaffeehäusern bereits positive Erfahrungen in Deutschland gesammelt wurden, gibt es konkrete Pläne, diesen großen Rollout vorzubereiten“, sagte Geschäftsführer Reinhold Schärf. Es gibt bislang sechs „The Italian“: fünf in Österreich, eines in Jerewan/Armenien.

„The Italian“ öffnet am 26. April in der Otto-Burrmeister-Allee 1 in Recklinghausen.