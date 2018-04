„Supermarkt des Jahres“:Ein Ereignis in drei Filmen

18.04.2018 Lebensmittel Praxis

Es war eine Party für die Besten. Auch in diesem Jahr war der „Supermarkt des Jahres“ ein glänzendes Branchenereignis, dass in Bonn, im Kameha Grand Hotel, über die Bühne ging. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung erneut von der Lebensmittel Praxis in Kooperation mit Europas größter Food-Zeitschrift „Meine Familie & ich“.

Und so begann der Tag mit einem Kongress, dem Branchentreff „Menschen & Märkte“. Im Rahmen der Veranstaltung hatten die Gäste die Gelegenheit, sich im Vortragsprogramm über Food-Start-ups und deren Chancen oder über die Schlüsseltrends zu informieren. In zwei sogenannten Sessions ging es weiter mit Vorträgen zum Thema „Food-Trends“ beziehungsweise „Wie Händler Amazon trotzen“. Anschließend folgte die Preisverleihung zum „Mitarbeiter des Jahres 2018“ bevor das Event zu seinen Höhepunkt kam: Der Verleihung der Auszeichnung „Supermarkt des Jahres 2018“ in vier Kategorien. Alle drei Höhepunkte sind nun online auf YouTube zu sehen. Klicken Sie hier.