Edeka/Lufthansa:Kooperation mit Bringmeister

13.03.2018 Lebensmittel Praxis

Dank einer Kooperation zwischen Bringmeister und Lufthansa können Fluggäste ab 1. April auf Kurz-, Mittel- und Langstreckenflügen von und nach München oder Berlin bei Bringmeister online einkaufen. Die Testphase des Angebots ist vorerst bis Ende Juni angesetzt.

Einzige Bedingung: Der finale Lieferort muss in der Hauptstadt oder der bayerischen Metropole liegen. Die Bestellung erfolgt entweder im WLAN der Lufthansa-Vielflieger Lounges am Airport oder im Rahmen des WLAN-Angebots „FlyNet“ direkt an Bord.

Fluggäste können nicht nur kostenfrei im Bringmeister Onlineshop (www.bringmeister.de) stöbern, sondern profitieren auch von einem 15-Euro-Neukundengutschein. Zur Auswahl steht das komplette Edeka-Sortiment mit über 15.000 Artikeln, darunter die Eigenmarken, Bio-Produkte von Alnatura, Fleisch und Käse sowie frisches Obst und Gemüse.

Wenn vor 14 Uhr bestellt wird, garantiert Bringmeister in Berlin zudem eine tagesaktuelle Lieferung ab 18 Uhr – auf Wunsch sogar bis in den heimischen Kühlschrank. Außerdem bietet Bringmeister eine größtmögliche Flexibilität: Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6 und 24 Uhr mit freier Wahl eines ein- bis zweistündigen Lieferfensters.