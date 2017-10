Tegut:Dörr leitet Qualitätsmanagement

09.10.2017 Lebensmittel Praxis

Eva-Maria Dörr (Foto) leitet seit 1. Oktober das Qualitätsmanagement bei Tegut. Sie folgt auf Alexandra Weber, die das Unternehmen verlassen hat.

Die studierte Lebensmittelchemikerin Eva-Maria Dörr arbeitete von 1999 bis 2017 bei der Metro Group. Dort war sie in der Qualitätssicherung Food, der Entwicklung und Betreuung der Eigenmarkenprodukte Deutschland und International sowie in der Entwicklung des internationalen Eigenkontrollsystem tätig. Von 2010 an leitete die heute 47-Jährige das Qualitätsmanagement Ware und Nachhaltigkeit bei Real.